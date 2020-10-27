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Репетиции новогоднего бала в Большом

Впервые станцевать классику на Главной сцене Большого театра Беларуси. Такой шанс - для участников Большого новогоднего бала. Танцевальная ночь запланирована в афише с 13 на 14 января. Для тех, кто уже купил билеты, начались первые репетиции. Кроме изучения па, организаторы просят соблюдать антиковидные нормы. Быть в медицинских масках и перчатках. Пары разучат полонез, контрданс, польку. Всего - 8 танцевальных направлений.

В расписании - 7 вечерних прогонов

Каждый понедельник ноября начинающие танцоры смогут кружить в фойе и на главной сцене Большого с 19 до 22 часов вечера. С участниками будут заниматься ведущие режиссеры-постановщики и дирижеры театра.

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