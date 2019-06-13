Несмотря на жару репетиции парада ко Дню Независимости продолжаются, но с небольшими корректировками. Слаженно и филигранно на плацу Минской военной комендатуры маршируют пешие колонны. Вместе с курсантами ПВО в боевой форме и берцах чеканят шаг леди по шесть часов в день с перерывом в солнцепек. Женский расчет Вооруженных сил Беларуси представят 312 девушек. Это рядовые, курсанты, прапорщики, офицеры. Второй год подряд женский батальон возглавит подполковник Елена Шевчук. По ней, собственно, и будут равняться шеренги.



Напомним, в День Независимости по проспекту Победителей перед трибунами пройдут 25 пеших парадных расчетов - это более четырех тысяч военнослужащих.



