ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Репетиции православного бала молодежи проходят в Минске

Торжественный вальс-бостон, мелодичный блюз, зажигательный хастл. Репетиции бала православной молодежи продолжаются в столице. Три раза в неделю - в среду, пятницу и воскресенье - не менее 6 десятков танцоров оттачивают па на паркете Дома культуры МТЗ. Для новичков - особая программа. Их учат не только основам танца с нуля, но и манерам поведения на балах.

Бал в новом формате пройдет в столице впервые 5 марта. В зале Минского дворца детей и молодежи закружатся более трех сотен человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все