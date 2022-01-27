Репетиции православного бала молодежи проходят в Минске

Торжественный вальс-бостон, мелодичный блюз, зажигательный хастл. Репетиции бала православной молодежи продолжаются в столице. Три раза в неделю - в среду, пятницу и воскресенье - не менее 6 десятков танцоров оттачивают па на паркете Дома культуры МТЗ. Для новичков - особая программа. Их учат не только основам танца с нуля, но и манерам поведения на балах.