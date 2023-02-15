Репетиции ЦЭ в Беларуси планируют проводить ежегодно

Репетиции централизованных экзаменов в Беларуси планируют проводить ежегодно. Об этом заявили в Министерстве образования во время подведения итогов пробного испытания у школьников. Такая возможность позволит учащимся 11-х классов последующих учебных годов также пройти пробный этап и заранее проверить свои знания. Что касается репетиции этого года, на нее пришли 98 % от числа всех зарегистрированных. Наибольшее количество ребят для репетиционного централизованного экзамена выбрали математику, а наименьшее - китайский язык.