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Репетиционное тестирование: когда и где пройдут три этапа контроля знаний, что необходимо для регистрации
Стали известны сроки проведения трех этапов репетиционного тестирования. График опубликовали на сайте Республиканского института контроля знаний. В первый раз проверить себя будущие абитуриенты смогут с октября и до конца декабря этого года. Следующий этап стартует в январе 2023 и завершится в феврале. Третий этап намечен уже на март-апрель.
Репетиционное тестирование могут проходить и выпускники текущего года, то есть 11-классники, которым предстоит сдавать централизованный экзамен, и те, кому нужно будет сдавать ЦТ, потому что технология этого экзамена и тесты по структуре, сложности и технологии будут одинаковы. Зарегистрироваться на тестирование необходимо на сайте РИКЗ. Там создать личный кабинет, внести свои данные и подать заявку на участие в РТ. Указать форму проведения, предмет и язык, также место с датой и временем. Пока в стране определены 12 пунктов, в том числе 4 в Минске. Начнут с очного этапа. А с нового года можно будет также пройти тест дистанционно.
Фото: pixabay.com
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