Репетиционные централизованные экзамены пройдут во всех областях Беларуси

Подготовка и проверка знаний. Школьники 11-х классов смогут пройти репетиционный централизованный экзамен в течение этой недели. Пункты откроются во всех областях Беларуси. Формат экзамена похож на сдачу ЦТ, но структуру скорректировали: на тестовую часть оставили 25 процентов заданий, 75 процентов приходится на выполнение контрольной работы. Результаты оценят по 100-балльной шкале, потом переведут в 10-балльный формат при выставлении в аттестат. Централизованный экзамен заменит традиционные выпускные экзамены в 11-м классе. В качестве ЦТ будут установлены два обязательных предмета: первый - русский или белорусский языки, второй - в зависимости от выбранного профиля для поступления.