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Репетиционный централизованный экзамен: 53 тысячи белорусских школьников проверили себя

Репетиционный централизованный экзамен прошел в Беларуси. Сегодня около 53 тысяч школьников проверили свои знания по выбранному предмету. Все по образцу ЦТ. В аудиторию ребята пришли с черной гелевой ручкой, пропуском и паспортом. Те, кто сдавал химию или физику, могли иметь при себе самый простой калькулятор без допфункций. Сами задания адаптированы к базовому уровню школьной программы, никаких специальных знаний не требовалось. Справедливости ради в тесте уменьшили часть "А" и увеличили часть "Б" (в которой нужны рассуждение и логика).

Результаты репетиционного ЦЭ будут известны через 2-3 недели, и они ни на что не повлияют. Их можно будет найти на сайте РИКЗ в специальном разделе по данным паспорта.

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