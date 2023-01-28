Репетиционный централизованный экзамен: 53 тысячи белорусских школьников проверили себя

Репетиционный централизованный экзамен прошел в Беларуси. Сегодня около 53 тысяч школьников проверили свои знания по выбранному предмету. Все по образцу ЦТ. В аудиторию ребята пришли с черной гелевой ручкой, пропуском и паспортом. Те, кто сдавал химию или физику, могли иметь при себе самый простой калькулятор без допфункций. Сами задания адаптированы к базовому уровню школьной программы, никаких специальных знаний не требовалось. Справедливости ради в тесте уменьшили часть "А" и увеличили часть "Б" (в которой нужны рассуждение и логика).