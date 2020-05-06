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Репетиция авиационной составляющей парада в честь 75-летия Победы

Репетиция авиационной составляющей парада в честь 75-летия Победы

Тренировка авиационной составляющей парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Начало прямойтрансляции 10:40 7 мая.


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