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Репетиция роты почетного караула в эти минуты проходит в Минске
В Беларуси продолжается подготовка к празднованию Дня Независимости. В эти минуты в центре столицы проходит еще одна репетиция роты почетного караула. Чеканный шаг, идеальный строй и отточенные движения. Для военнослужащих РПК выступление 3 Июля не только гордость, но и возможность показать свое профессиональное мастерство.
В этом году организаторы парада обещают, что рота почетного караула удивит новыми элементами. Впрочем, пока многие из них держатся в секрете. В связи с тренировкой по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей движение транспорта ограничено до 11 вечера. Репетиции будут проходить до конца месяца. Первый генеральный прогон пешей колонны, техники и РПК состоится 23 июня. А тренировку авиации по заданному маршруту можно будет увидеть в конце июня.
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