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Репетиция выступления роты почетного караула на параде 3 Июля прошла в центре Минска

К 80-летию освобождения Беларуси готовится техника. Дан старт тренировкам на полигоне Липки.

Репетиция финальной и самой красивой части парада - выступление роты почетного караула - прошла в центре Минска. На плац-концерте ждем 112 военнослужащих. Это представители Погранкомитета, внутренних войск МВД и Минобороны. Эффектные перестроения и исполнение фигурных элементов. В этом году для зрителей абсолютно новая программа.

В праздничном шествии задействуют более 250 единиц техники и свыше 5 тыс. военнослужащих в составе пеших парадных расчетов. Вместе с белорусскими военнослужащими по улицам Минска пройдут коллеги из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая.

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