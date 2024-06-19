Репетиция выступления роты почетного караула на параде 3 Июля прошла в центре Минска

Репетиция финальной и самой красивой части парада - выступление роты почетного караула - прошла в центре Минска. На плац-концерте ждем 112 военнослужащих. Это представители Погранкомитета, внутренних войск МВД и Минобороны. Эффектные перестроения и исполнение фигурных элементов. В этом году для зрителей абсолютно новая программа.