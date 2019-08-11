Репортаж "Главного эфира". Перспективы белорусского яблока на родных прилавках

Ранние сорта яблок уже поспели. И их вовсю собирают, чтобы продать по сладкой цене внутри страны и соседям, пока товар хорош собой, и заготовить на зиму в виде варенья, соков и повидла.





Диетологи рекомендуютсъедать три яблока в день, или 130 кило в год

Вообще многие диетологи считают - ежедневно каждый из нас должен съедать три яблока. Чем яблоки полезны? Это настоящий кладезь: здесь и железо, и витамин С, витамины группы В, калий, кальций, магний - долго можно перечислять! Тем более, этот фрукт можно есть круглый год, при одном важном условии - если правильно хранить.

Выходит, что при среднем весе яблока в 120 граммов человеку нужно 130 кило в год. Сможем ли обеспечить собственный рынок белорусским яблоком при условии, что чуть менее половины вывозим на экспорт?

В прошлом году покупатели столкнулись с тем, что отечественный фрукт был в торговых сетях:

до определенного момента

чуть ли не вдвое дороже иностранного

в ограниченном ассортименте.

И это несмотря на небывалый урожай 2018 года. "Такой бывает раз в 10-20 лет", - говорят фермеры.

В этом году сети тоже игнорируют свежее белорусское яблоко, выставляя прошлогоднее польское. Возникает резонный вопрос - как так вышло и что с этим делать?

Ксения Лебедева

оценила ситуацию и перспективы белорусского яблока на родных прилавках.

С 1 августа в ассортименте должно быть от 1 до 3 видов отечественных яблок

Крупные сети, к которым мы обратились за разъяснением, ситуацию комментировать отказались. Поэтому ассортимент в магазинах изучили сами. Приоритет в закупках отдают иностранцам - Польше, Нидерландам, Голландии, Италии. А ведь с 1 августа, согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в ассортименте должно быть от 1 до 3 видов отечественных яблок.

Абсолютное большинство предприятий не выполняют эту норму закона. Почему? Ведя поиск поставщика, онисегодня сталкиваются с одним и тем же ответом: яблоко не созрело, яблоко не собрано, урожая прошлого года не будет, это уже продано, это зарезервировано. Конечно, ритейл настораживают такие ответы.

Фермеры как один придерживаются другой точки зрения. По оценке садовода с почти 20-летним стажем, год выдался хорошим. Что продукция будет востребована - не сомневается. Тем более, основной рынок традиционно Россия. Только в прошлом году к соседям отгрузил 460 тон. Для сравнения, полоцкие предприниматели купили 50 тон на хранение. На вопрос, что мешает обеспечить свой рынок своими же яблоками, ссылается на нехватку качественных хранилищ.

Урожай этогогода будет меньше, чем в предыдущем. Большая часть уйдет на экспорт

По прогнозам Минсельхозпрода, в этом году соберем меньше яблок, чем в предыдущем - порядка 160 тысяч тон. Чтобы обеспечить всех белорусов, необходимо 200 тысяч тонн. Арифметика проста - будем в любом случае покупать. Но вопрос - в каком количестве, какого качества и по какой цене? Ведь большая часть свежего белорусского урожая уже собирается уехать за границу. В России наши яблоки покупают в больших объемах и по очень сладкой цене. К нам же везут дешевые из Польши и зачастую прошлогодние.

Белорусским фермерам на руку российское эмбарго на яблоки из Евросоюза, где самым крупным производителем всегда была Польша. На украинские тоже запрет. Поэтому наши фрукты так популярны. Везут в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и даже Норильск и Мурманск.

Фермер из Молодечно Александр Абрамчик делится - до конца января белорусские яблоки хранятся лишь у единиц. Они ждут высокого спроса, чтобы продать подороже. И их цена по сравнению с польскими вдвое выше.

В этом году соберем меньше, чем в предыдущем -2018 год был щедр на яблоки -но значительно больше, чем годами ранее, когда выше отметки в 100 тысяч тон не поднимались.

Так, в прошлом году вырастили чуть более 220 тысяч тон, экспортировали почти 100. Остальное завезли.

Хватит и себе, и соседям. В стране растет количество яблоневыхсадов

Высаживаем не менее 500 гектаров яблоневого сада. Через 2-3 года в Минсельхозпроде обещают - урожайность яблок повысится до 300 тысяч тонн. Хватит и себе, и соседям.

Что касается пополнения стабилизационных фондов, где заготавливают самое необходимое для населения, отсюда снабжаются бюджетные организации, в числе которых детсады, школы и больницы, то в части яблок объемы по сравнению с прошлым годом увеличиваются. Пополнить - ответственность облисполкомов.

900 тон яблок в прошлом году соседям продал Вадим Януш, и в этом планирует столько же. Говорит, вырос сад, выросли объемы, поэтому маркетинг и другие дорогостоящие моменты из цепочки "произвел - продал"исключил.

Говоря о ценах этого года, отмечает, все зависит от объемов. В прошлом году урожай выдался и у нас, и у поляков, поэтому в сетях яблоко до сих пор лежит от 80 копеек до 1 рубля 20 копеек.

Как отметил наш собеседник, оптовые организации постепенно уходят с рынка поставок для торговых сетей, так как теразрастаются и в полном объеме импортируют для себядешевые польские яблоки с длительным периодом хранения. Сами меняют направление на экспортное. Фермеры тоже не спят и следят за трендами рынка, перенимают опыт у конкурентов.