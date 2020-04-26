Репортаж из Бреста о буднях медиков во время пандемии

В это непростое время действительно важно защитить тех, кто, не жалея собственного времени и сил, работает на передовой.Медики сегодня действительно настоящие герои, профессионалы, которые стойко держат удар пандемии. Конечно, не забывают они и о своей безопасности. В работе врачи используют различные виды экипировки. В арсенале одноразовые, так называемые противочумные костюмы и костюмы биологической защиты.



Чтобы свести к минимуму контакты врачей с больными, областные медучреждения страны перестроили свою работу. Организованы отдельные входы в палаты, разграничены зеленые и красные зоны, за один осмотр специалиста проводятся все необходимые исследования и анализы. Как изменились будни медиков из-за пандемии?







Репортаж из Бреста Александра Лучонка. Брестская областная больница. Бригада скорой помощи транспортирует пациента с симптомами ОРВИ: температура, кашель, першение в горле. На этом этапе важно оценить состояние легких пациента, исключить серьезные последствия. Если надо - рентген сделают, УЗИ-диагностику здесь же. Уже после тестов и процедур выясним: COVID-19 подтвердился. Больную определили в стационар.





Первый случай заражения COVID-19 в Брестской области был зарегистрирован в начале апреля

Но еще несколько недель до этого корпуса областной больницы были перепрофилированы под инфекционный госпиталь. Здесь были готовы принять пациентов, но все же в некоторых моментах пришлось перестраивать работу и подключить дополнительный медперсонал. Именно для оперативной помощи и безопасности изменили логистику, чтобы минимизировать контакт пациентов и медиков. Задействовали вот такую галерею на открытом воздухе. Это своего рода граница между зеленой и красной зоной. Врачи, проходящие и заходящие в эти боксы, подвергаются особом риску.

Перед выходом на передовую медики надевают сразу несколько защитных комбинезонов и перчаток, привлекают ассистентов. Необходима так называемая оценка готовности со стороны.





Войти в палату врач или медсестра могут раз в день

Больше только в случае крайней необходимости. Но этого вполне хватает, чтобы провести все обследования и взять анализы.После этого теста врачи сделают пациентке еще анализ, будут наблюдать и только затем - контрольный тест. Для выписки - обязательная процедура. Выйти из стационара можно только полностью здоровым. Пока же больной прописано дополнительное кислородное насыщение через специальную консоль.





Для контроля за больными оборудован сестринский пост

Это позволяет визуально оценивать состояние больных, их температуру и проводить динамический осмотр через селекторную связь.А это отделение медики называют зоной повышенной биологической опасности. В реанимации работают исключительно с тяжелыми пациентами.Это один из тех случаев, когда человек самостоятельно дышать не может, а необходимо протезировать функцию дыхания. Действия коллег Андрей Минич контролирует через видеокамеры. Но признается: его участие в процессе скорее редкость. В большинстве случаев и при грамотном лечении даже не нужны аппараты ИВЛ.

По статистике, среди всех больных COVID-19 20 % нуждаются в госпитализации и лишь 5 % в реанимации