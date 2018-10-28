Репортаж о двух "Родинах" некогда большой страны

Две "Родины" некогда большой страны - Советский Союз. Одна - в 200 километрах от Минска в Белыничском районе. Другая - примерно на таком же удалении уже от столицы Казахстана Астаны. Это мы сейчас о колхозе и совхозе соответственно. Оба показательные.

И успех каждого - в людях. И здесь, пожалуй, затронем еще одну тему: единения, энтузиазма, которые присущи, прежде всего, молодому поколению. Именно амбициозные юноши и девушки, в том числе и из Беларуси, в середине прошлого века ехали за тысячи километров осваивать целинные земли в Казахстан.

Собственно именно тогда совхоз, который появился в чистом поле, и вышел на высокие показатели. И хлебный каравай спустя столько времени все тяжелее. Белорусскую "Родину" такой феномен как комсомол тоже не обошел.

Обо всем по порядку в преддверии большого праздника - столетия ВЛКСМ - из Беларуси и Казахстана репортаж Анастасии Бенедисюк. Сейчас мы находимся в Астане. И такое название у столицы Казахстана всего 20 лет. Больше века территорию, выгодную пересечением караванных путей, называли не иначе как Акмолинск, чуть позже еще Акмола. И то, и другое название имеет сразу несколько вариантов перевода. Но нас интересует только один - белая (как мука) благодать.

Здесь будут добывать хлеб, хлеб союзный - так решили на пленуме ЦК КПСС в 1954. Архивного видео нет, но очевидцы уверяют: натягивали проволоку от дома до поля в суровую зиму и не убирали ее летом. Песчаные бури - обычное дело для северного Казахстана. Всем прогнозам назло. Ведь Родина сказала: "Надо", а комсомол ответил: "Есть!".

И вот она та самая "Родина" в трудовой книжке комсомолки Мацкевич. Она хранит ее больше 60 лет. Небольшое хозяйство в Целиноградском районе. Казахстан. Сюда выпускница Ошмянского училища механизации сельского хозяйства приедет в 20.

Сперва Елена Мечиславовна работала в мастерских, а когда пришла пора пахать землю, села за руль трактора. В Беларусь она вернется спустя 20 лет и с мужем, белорусом. Жили в соседних районах, а познакомились за 3 тысячи километров. Мы нашли ту "Родину".

И первое, что попадает в объектив нашей телекамеры, сельская библиотека. С Шамякиным и Быковым. Да и библиотекарь на вопрос, не белоруска ли, отвечает: конечно! Впрочем, все стало понятно, когда Людмила назвала одну фамилию.

И это не две разные комсомолки Мацкевич. Просто в свое время в Казахстане Елену записали Галиной. Так и зовут теперь первоцелинницу разными именами в зависимости от страны.

А это уже голос казахской "Родины" - бывшие ударники труда, заслуженные строители одного совхоза: механизаторы, ветврачи и доярки. Сегодня на заслуженном отдыхе, поют в хоре и играют в театре. Все культурные объекты, да что культурные, все: храм, медпункт, почта, зоопарк, своя пекарня, только за калитку выйди. Село в Казахстане показательное. И все благодаря одному хозяйству все с тем же звучным названием.

Речь о новом корпусе для начальных классов. Построили в прошлом году. Впрочем, одними стенами не обошлись: материально-техническая база, спортивный инвентарь, учебники и даже школьная форма. А еще новая современная столовая. И все продукты с колхозной грядки.

300 детей, для всех бесплатное питание. Такие же плюшки для учителей. Для них же зарплата выше городских. И показательная таблица премирования, это уже для всех сельчан: бьешь ты рекорды в хозяйстве или представляешь его на спортивной арене, а может в дневнике одни 10. Здесь оплачивают обучение детям в вузах и те возвращаются на село.

Уже многие десятилетия в "Родине" придерживаются одного правила при распределение средств: половина - на зарплаты, половина - на модернизацию. Причем в последнем Беларусь как эталон.

Впрочем, и то, и другое на этих казахских землях в ходу еще с тех самых целинных времен. И это нам подтвердил уже другой старожил Зейнулла, достав из кармана, что ближе к сердцу, снимок, где он с товарищем-белорусом только стали комсомольцами. Значки получили под Лидой, там будущие труженики хлебной нивы служили в армии.

И как корову вырастить, да так, чтобы твое молоко стало лучшим в округе. 12 тысяч тонн надоили в прошлом году. Рядом перерабатывающий молочный завод. Земляков мы нашли и здесь. Следят за качеством и технологией.

Несмотря на дождь и осеннюю погоду, буренки не стремятся в крытые помещения. Здесь у них раздолье, простор, степь, могут дышать свежим воздухом. Два года как до первых морозов они живут в таких специальных летних домиках. Сейчас, кстати, строят еще два. Всего же здесь 1300 голов.

А это уже белорусская пастораль. После плотного обеда буренки возлегают на лоне живописной природы. Наш ответ - выгульные площадки. В здешней "Родине" крупного рогатого скота 9500 особей.

Тот случай, когда вне зависимости от страны и погодных условий к высоким надоям, большому хлебному караваю и благосостоянию сельчан обязывает в том числе и название хозяйства. Родину ведь не подведешь!

Белыничский район. Колхоз "Родина". Здесь не осваивали целину в том представлении, как в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири или на Дальнем Востоке. Но и к белорусским землям руки комсомольцев прикоснулись. Александр Лапотентов на пост председателя колхоза заступил в 25. Полный энтузиазма, говорит, без него никуда.

Собственно молодым и сегодня в белорусской "Родине" дорога: каждый третий в возрасте до 31 года. Дмитрию Журикову 26, а он уже заведующий ремонтной мастерской СПК. И в отличие от тех, кто в поле, у них в общем-то с работой чуть поспокойнее сейчас, уборочная закончилась, да и посевная на финише, а вот для Дмитрия наступает горячая пара. Важно проверить каждый винтик: от трактора до сельхозагрегата. Подготовить технику к новой битве за урожай.

О том, что вернется на малую родину, Дмитрий знал еще поступая в сельхозакадемию: колхоз прибыльный, коллектив сплоченный. Да и о здешних бонусах уже давно слагают легенды, которые, подтверждает молодой специалист, есть. И они стимулируют хорошо работать.

Есть свои Дом культуры, школа, детсад. И, кажется, мы это уже видели. За средства "Родины" здесь строят и ремонтируют здания, облагораживают территорию, даже эта детская площадка. Между тем наверху малышам уже накрывают стол. И первое, что бросается в глаза, - объем порции. Будто снимаем уборочную, а это обед тракториста-передовика. 80 % жителей села и окрестностей - работники хозяйства.

К "Родине" то и дело присоединяют убыточные предприятия, а в хозяйских руках и дело спорится. Основное направление - животноводство (мясо, молоко), из растениеводства ставка на рапс и кукурузу. Уже сегодня в колхозе смело заявляют: здесь ждут выручку плюс 17 % (минимум) к прошлому году. И это не дело случая или божьей помощи (хотя без нее тоже никуда: 11 лет назад на средства колхоза в Белыничском районе построили храм, теперь каждый этап работы в поле без молитвы не обходится, это уже как отдельный ритуал), но главная заслуга таких показателей - ежедневный труд от зари до зари. И по совести, работаешь же в "Родине".