Репортаж о том, как и чем сейчас живут пострадавшие от чернобыльской аварии районы

Ровно 34 года назад жизнь более 2 миллионов белорусов перевернулась - многим из них пришлось навсегда покинуть родной дом. Более трех с половиной тысяч населенных пунктов отселили полностью либо частично, с лица земли их исчезло 479. С этого момента слова "Чернобыль", “чернобылец”, “чернобыльская земля” перестали означать территорию и жителей граничащей с Беларусью области Украины. С этого момента они во всем мире ассоциируются с одной из самых крупных за историю человечества техногенных катастроф.







За это время Беларусь на преодоление последствий вложила свыше 19 млрд долларов

Половина - это деньги, которые в первые годы после аварии пошли на переселение людей на чистые территории и на социально-экономическое развитие пострадавших районов.

Ксения Лебедева

расскажет, как сегодня живут районы, которые ни перед чем не сдаются, как возрождается земля и почему на родину тянет независимо от обстоятельств. Петр Васильевич руководил бригадой, которая участвовала в ликвидации народного хозяйства из колхозов, которые были в пределах 30-километровой зоны. Перевозили скот, технику, корма. Жителей переселяли в отдаленные от точки кипения места. Рассказывает, что люди брали к себе до 20 постояльцев, пока не решилась ситуация с жильем.





Так получилось, что пострадали самые хлебные белорусские земли





На загрязненных территориях практически всю переработку сельхозпродукции ликвидировали. Это оставило неизгладимый отпечаток на развитии таких районов. Спустя время выход все же нашли. Хойникский завод железобетонных изделий после модернизации перешел к изготовлению панелей для строительства домов. Создали производство полного цикла. Завод целиком загружен, при этом работает на внутренний рынок. Рабочий день даже пришлось продлить на несколько часов. Но и зарплаты достойные.





Наровля - небольшой городок в Гомельской области

Район сегодня в лидерах по естественному приросту населения в республике. Больше только в Минском. Татьяна с мужем осознанно выбрали место для жизни, среди вариантов был и Мозырь - он в 30 километрах, город крупнее, более развитая инфраструктура. И все же воспитывать детей решили здесь.

Пособие по уходу за ребенком до 3 лет здесь действительно больше наполовину. Это так называемые чернобыльские. В результате за первого ребенка более 600 рублей, а за второго и последующих почти 700. Отучившись в Гомельском медуниверситете, Анна приехала работать на малую родину детским врачом. Поэтому она хорошо чувствует демографический рост и без сухих цифр. Как молодой специалист скоро получит уже готовое для жизни арендное жилье.

Молодому специалисту с контрактом на 5 лет здесь сразу выплачивают 200 базовых величин, при повторном подписанииеще 300. Средняя зарплата врача -1400 рублей. Ежегодно в хозяйство возвращают земли, которые были не у дел более 30 лет. А причина в периоде полураспада цезия и стронция – время действительно лечит. В число выздоровевших попадают лишь те, что достойно прошли радиометрический анализ. По крупице, под жестким контролем, но все же каждая сотка дорога. Например, Брагинскому району в прошлом году вернули 57 гектаров земли - осенью прошлого года их засеяли озимыми. Позже здесь будет кукуруза.

Завершили работу по реконструкции и модернизации объектов и учреждений образования, здравоохранения, культуры. В этом году госпрограмму по ликвидации последствий обновят. Это то, ради чего сюда приезжают и платят немалые деньги. Это своего рода музей под открытым небом, где можно окунуться в прошлое и своими глазами увидеть советский быт и места, где с 1986 года не ступала нога человека. Однако время просмотра экспозиции ограничено, а пребывание находится под строгим контролем. Благодаря туризму территория зоны отчуждения оживает, но, несмотря на это, еще тысячи лет она останется непригодной для жизни.





За шлагбаумом КПП "Бабчин" начинается зона отчуждения