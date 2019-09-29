Репортаж о возрождении чернобыльских территорий

Вряд ли кто-то поспорит, что за последние полтора-два десятка лет почти гигантский шаг в развитии сделали и территории, на которых после аварии на Чернобыльской АЭС предлагалось поставить крест, - это зона отчуждения. Благодаря науке наша страна научилась и сделала значительные шаги на пути к возрождению этих территорий.

Речь не только о возвращении в оборот сельхозземель, но и о развитии туризма. Уже год, как иностранные путешественники ездят с турами официально. Интерес только растет. Оценить перспективы можно на примере Украины. Ее зону отчуждения туристы посещают более 10 лет. Статистика прошлого года - 60 тысяч человек.

На пострадавших территориях можно выращивать и экологически чистую продукцию, которую покупают и в странах Евросоюза самые взыскательные клиенты. Например, 80 % сыров уходит именно туда. Не спят инвесторы. Буквально на днях подписан договор о строительстве порта в Брагинском районе с перспективным выходом к Черному морю.

Для региона это настоящий прорыв. Только на начальном этапе будет создано около тысячи рабочих мест. Инвестиции составят около 65 миллионов долларов. О том как, несмотря на трудности, можно восстать из пепла - Ксения Лебедева.

Полесский радиационно-экологический заповедник - это зона отчуждения с белорусской стороны

Полесский радиационно-экологический заповедник появился вслед за чернобыльской катастрофой - это зона отчуждения с белорусской стороны. Территория - 217 000 гектаров, для сравнения, украинская - 194 000. Заповедная зона занимает часть Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов Гомельщины. И они постепенно оживают. Медленно и осторожно процесс идет. Например, из 270 000 гектаров земли с 1993 года в оборот ввели только 7 %. Процесс под строгим контролем правительства. Прежде чем землю засеют, она проходит тщательную радиологическую и агрохимическую экспертизу. В то же время находятся и другие направления для развития. В Полесском заповеднике около 70 000. гектаров занимают экспериментальные хозяйства, которые дают свой экономический эффект.

Эта конеферма начала свою историю в 1996. Закупили 40 лошадей - сейчас их в 10 раз больше. Спустя 20 лет получили статус племенной фермы. Разводят русского тяжеловоза. Спрос есть. В прошлом году продали 50 голов, в этом планку повысили. В основном берут для развития разных направлений агроэкотуризма в пределах республики. Цена на такого скакуна начинается от тысячи долларов.

Чтобы нащупать верный путь в развитии пчеловодства, в отчужденной территории изучали процесс четверть века



Стартовало все с 5 семей и экспериментального хозяйства. Пчел возили по территории, вплоть до глубокой зоны, мед замеряли, исследовали, делали выводы.

Сейчас пасека Полесского радиационно-экологического заповедника насчитывает 300 пчелиных семей. За этот сезон они уже принесли более 5 тонн меда. Однако еще 2 года назад цифры были гораздо скромнее. В 2017 заповедник посетил Президент. По его поручению количество семей увеличили в 3 раза.

А это подарок от Главы государства. Он стал первым активным шагом в развитии пчеловодства на территории заповедника. Сейчас в президентском пчелином домике живет семья и носит мед.Специфика работы пчел такова: за нектаром и пыльцой летают в радиусе 2-3 километров. Поэтому отсюда расстояние замерили, проверили и изучили. Чисто. Засеяли медоносными травами.





На территории заповедника самая большая в мире популяция болотных черепах

33 года без вмешательства человека дали о себе знать. На территории заповедника самая большая в мире популяция болотных черепах - 70 тыс. особей. Множество диких животных, включенных не только в Красную книгу Беларуси. 59 млекопитающих, из них 11 - под особой охраной. Иностранцы едут поодиночке и группами, чтобы взглянуть на прежде абсолютно закрытое место для обычных туристов. Для многих это как в космос слетать.

Когда-то Брагинский район был в передовиках. Местные колхозы снабжали картофелем весь Советский Союз, а тысячные поголовья племенного скота показателями надоев могли бы сильно удивить современных фермеров. Например, за летний день колхоз "Красное" продавал 10 тонн молока, Брагинский еще больше. Был и маслозавод, и крахмальный, колбасные цеха, но в один момент все пришлось ликвидировать. До сегодняшнего дня переработки в районе нет.

Брагинский район был в передовиках. Местные колхозы снабжали картофелем весь Советский Союз

Петр Константинович, зампредседателя Брагинского райисполкома, говорит, что несмотря ни на что, выход есть. На экспорт поставляют пиломатериалы и щепу - Китай покупает на 2 миллиона долларов, а деревоперерабатывающие предприятия занимают чуть больше 9 % в формировании районного бюджета и 60 % - вклад малого и среднего предпринимательства. В Гомельской области район занимает второй год подряд позицию лучшего региона для развития бизнеса.

А еще здесь построят порт. Инвестдоговор на 64 миллиона долларов с турецким бизнесменом подписали в сентябре - построят до 2025 года.Под строительство порта, инфраструктуры, в том числе международного логистического центра, выделено около 360 гектаров земли вблизи деревень Нижние и Верхние Жары. Для Брагинского района и приграничья Украины, пострадавшего от последствий чернобыльской катастрофы, это новый поворот в развитии региона. Под боком Черное море, а Днепр может стать короткой и быстрой дорогой к северным портам, а также к нашему рынку и большому рынку ЕАЭС.

Брагинский район - кладезь для развития альтернативной энергетики

Еще Брагинский район - кладезь для развития альтернативной энергетики. В Нижних Жарах, там же, где будет построен порт, самая южная точка Беларуси и самый длинный солнечный день. Например, в том же Гомеле темнеет на 23 минуты раньше. И здесь, кстати, находится самая крупная солнечная станция в Беларуси, которая приносит хорошую прибыль. Ждут еще инвестора. В разработке проект на 60 миллионов долларов - выделяют 120 гектаров земли под солнечную энергию.

В Полесский радиационно-экологический заповедник иностранцы едут за эксклюзивным и экстремальным путешествием

Иностранцы сюда едут за эксклюзивным и экстремальным путешествием. Померяться друг с другом показателями на дозиметре, похвастаться редкими кадрами из зоны в соцсетях.У старого русла Припяти - кладбище кораблей, к которым даже приближаться не стоит, не то что подниматься на борт. При этом многих туристов большие дозы радиации не останавливают. В погоне за лайками они забираются на палубу корабля, чтобы сделать оригинальное селфи здесь, в зоне отчуждения.

О таком туризме Петр Филон знает все. Долгое время водил группы в украинскую зону отчуждения. После легализации таких походов у нас собрал людей и первым отправился в Хойникский и Брагинский районы -территорию Полесского радиационно-экологического заповедника, где в некоторых местах лет 30 не ступала нога человека, не считая специалистов, которые предварительно изучили и измерили маршрут.



Чтобы узнать о впечатлениях и об интересе к белорусской отчуждёнке, мы заранее договорились с группой польских туристов. Только вот там, на территории, это сделать не удалось: мобильная связь практически не ловит. Разминулись. Но журналистская удача - все дороги из зоны отчуждения ведут в Хойники. Здесь ближайшая гостиница, кафе и крупная торговая точка.



Разработаны и водные маршруты, есть перспектива спортивной рыбалки

Чемоданы уже собирают чешские туристы -укомплектована группа. Петр с декабря 2018 года привез 25 групп. В основном из Евросоюза и дальнего зарубежья. География - 13 стран. Первыми обратились чехи.