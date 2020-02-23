Репортаж об актере Купаловского Геннадие Овсянникове сегодня в "Главном эфире"

Его творческая судьба связана с одной сценой и одним театром. 85 лет на неделе отметил народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников. Большой репортаж об актере Купаловского смотрите в 9 вечера в "Главном эфире".



Самый народный мэтр нашей сцены. Он вышел на нее даже в свой юбилей.



Приоткроем занавес и над закулисьем! Живая история театра - на ТВ!



Премьерный показ самых лучших сюжетов - в воскресенье на "Беларусь 1".



