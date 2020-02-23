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Репортаж об актере Купаловского Геннадие Овсянникове сегодня в "Главном эфире"

Его творческая судьба связана с одной сценой и одним театром. 85 лет на неделе отметил народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников. Большой репортаж об актере Купаловского смотрите в 9 вечера в "Главном эфире".

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