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Решать проблемы жителей Минска и области позволяют прямые телефонные линии

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

Так, в столице 4 июня с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

А на вопросы жителей центрального региона - первый заместитель губернатора Сергей Левкович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

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