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Решать юридические и бытовые проблемы позволяют прямые телефонные линии
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.
В столице 3 апреля с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.
На вопросы жителей центрального региона ответит председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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