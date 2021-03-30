Решать юридические и бытовые проблемы позволяют прямые телефонные линии

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 3 апреля с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.

На вопросы жителей центрального региона ответит председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.



