Решение украинского конфликта на приемлемых для сторон условиях маловероятно, считает эксперт

Прибытие американских переговорщиков - спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера - в Москву для урегулирования конфликта в Украине среди экспертов вызывает скепсис ввиду неоднозначной позиции Киева по этому вопросу.

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН:

"Я не верю в адекватность переговорной позиции украинской стороны. И эти переговоры я рассматриваю больше как канал коммуникации между двумя ядерными державами, между Россией и США. Безусловно, они могут надавить на украинцев, но я не думаю, что нынешняя украинская администрация способна пойти на те шаги, которые привели бы к реальному окончанию конфликта на приемлемых для России условиях. Даже если их прямые зарубежные кураторы будут к этому подталкивать и на этом настаивать, навряд ли. Плюс здесь еще мы должны учитывать интересы Великобритании и Европейского союза. И все предыдущие действия американской стороны говорят о том, что на самом деле они ведут все свои действия к эскалации конфликта".