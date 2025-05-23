Решение вопросов: как проходит день депутата Палаты представителей в избирательном округе

Все чаще жители белорусских регионов обращаются к депутатам Палаты представителей с инициативами, как сделать город, агрогородок или небольшую деревню комфортнее для жизни. Самые интересные идеи удается реализовать в том числе благодаря поддержке народных избранников, их знают и им доверяют.

Работа депутата Палаты представителей в избирательном округе заключается прежде всего в общении с людьми. Прямые телефонные линии, встречи в трудовых коллективах, приемы граждан - все это показывает, чем живет район и какие есть точки роста.

Что волнует, какие есть вопросы и предложения, готов выслушать, разъяснить и помочь Владимир Бабичев. Своего депутата люди знают, поэтому и доверие высокое.

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Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Здесь присутствует больше всего ответственности и волнения, потому что это родная земля. Хочется реализовать как можно больше всего и сделать мой родной район намного лучше. Поэтому это самая большая зона ответственности, потому что оценщиков здесь намного больше".

Елена Тихонова, председатель Дубровенского районного совета депутатов:

"У нас налажено тесное взаимодействие с депутатом. Это на самом деле наш депутат, который здесь родился и вырос".

Изучать интересы и пожелания молодежи является важной миссией, в том числе и для депутатов. Большой праздник организовали в Дубровно для школьников. Лучшие в учебе, победители спортивных соревнований, начинающие исследователи вступили в ряды пионеров.

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О развитии молодежной политики в Беларуси рассказывает экспозиция музея при Дубровенском районном центре детей и молодежи. Здесь находятся предметы, связанные с историей района, жителями и их достижениями. Владимир Бабичев отмечает, что потенциал у таких центров, где ребенок любого возраста может найти себе занятие, огромный. Для детей организованы творческие мастерские и локации для уроков по безопасности.

Елена Бузо, директор Дубровенского районного центра детей и молодежи:

"Всем хочется провести мероприятие достойно, на определенном уровне. Наши возможности это позволяют. У нас молодой творческий коллектив, мы привлекаем сюда хореографический коллектив и очень активно участвуем в акциях".

Прошлым летом на встрече с депутатом жители агрогородка Осинторф подняли вопрос - не хватает детской площадки. Народный избранник посоветовал реализовать идею через конкурс гражданских инициатив. Как итог получилась современная локация. На этом местные жители останавливаться не собираются, ведь благоустройство - дело общее.

Сергей Колобов, председатель Осинторфского сельского исполнительного комитета:

"Есть планы далее продолжить обустройство этой детской площадки. Где есть свободная зона, мы планируем поставить беседку и скамеечки для родителей".

Анатолий Лукашов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f2623e4-3f65-4273-9810-4146f219bedb/conversions/7515a840-f2d3-490a-bb30-550b16002fdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f2623e4-3f65-4273-9810-4146f219bedb/conversions/7515a840-f2d3-490a-bb30-550b16002fdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f2623e4-3f65-4273-9810-4146f219bedb/conversions/7515a840-f2d3-490a-bb30-550b16002fdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f2623e4-3f65-4273-9810-4146f219bedb/conversions/7515a840-f2d3-490a-bb30-550b16002fdc-xl-___webp_1920.webp 1920w Анатолий Лукашов

Анатолий Лукашов, председатель Дубровенского райисполкома:

"У нас есть полное взаимопонимание. Депутат приезжает, проводит приемы. Он работает с населением, на сессиях принимает участие. У нас проходят дни советов, когда мы собираем все руководство - всех замов, специалистов - и решаем, а также разбираем вопросы".

Еще одна инициатива, которая объединила жителей агрогородка Сваташицы, - праздник единения "Талака" провели в 2024 году. Празднику быть и летом 2025 года. Во время штаба представители местной власти обсудили с депутатом, чем будет удивлять фестиваль.

"Мне интересно, когда приходят мои избиратели с предложениями по совершенствованию законодательства. Это позволяет мне изучать уже глобально и общаться с моими коллегами-депутатами и с профильными комиссиями для того, чтобы действительно внести положительные и конструктивные корректировки, потому что время нам диктует сегодня такие условия", - отметил Владимир Бабичев.