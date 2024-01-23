Решение на охрану госграницы Беларуси в 2024 году утвердил Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2024 году, пишет БЕЛТА.



Как отметил в своем докладе председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Константин Молостов, все распоряжения и поручения, отданные главой государства органам пограничной службы в 2023 году, выполнены. Обстановка на государственной границе остается стабильно напряженной, но вместе с тем прогнозируемой и контролируемой.



По результатам доклада Глава государства утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2024 году.



В 2024 году приоритетные усилия в охране границы будут сосредоточены на проведении мероприятий по выявлению и пресечению вызовов и угроз национальным интересам Беларуси в пограничном пространстве, обеспечении безвизового режима для граждан Литвы, Латвии и Польши, дальнейшем наращивании инженерного обустройства государственной границы.



Продолжится строительство и ввод в строй новых комплексов подразделений границы и объектов пограничной инфраструктуры, дальнейшее развитие, оснащение современным вооружением и техникой маневренных групп. В приоритете и совершенствование боевой, профессиональной подготовки органов пограничной службы, учебной материально-технической базы, дальнейшее развитие системы подготовки офицерских кадров.



Что касается охраны государственной границы в воздушном пространстве, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич рассказал, что вблизи белорусской государственной границы сосредоточена группировка военно-воздушных сил стран НАТО. Это было сделано в том числе в рамках операции "Безопасное Подлясье". Конечно, такое присутствие оказывает влияние на защиту белорусской госграницы в воздушном пространстве, увеличивает риски и вызовы, подчеркнул начальник Генштаба.



"Вооруженные силы (Беларуси. - Прим. БЕЛТА) предпринимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, сил и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов нарушителя, а также по воздействию на них", - отметил он.



По словам начальника Генштаба, число провокаций в воздушном пространстве остается на прежнем уровне. В то же время насыщение белорусских радиотехнических войск новыми образцами техники и вооружения как отечественного производства, так и поступившими из России повышает возможности Военно-воздушных сил и войск ПВО по вскрытию как провокаций, так и возможных случайных нарушений. "Мы можем их отслеживать, документировать, предъявлять претензии сопредельным странам, которые, надеюсь, делают это случайно, а не преднамеренно", - сказал Виктор Гулевич.

