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Решение проблем в регионах

Руководители госорганов продолжают выездные приемы граждан. Завтра проблемы белорусов будет решать министр иностранных дел. Владимир Макей ответит на вопросы в Солигорском райисполкоме.

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