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Решение проблем в регионах. Продолжаются и выездные приемы граждан

Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и выездные приемы граждан.
Так, завтра 29 октября в Светлогорске с гражданами встретится помощник Президента-инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, в Городокский район выедет помощник Президента-инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, в Барановичах и районе на вопросы ответит помощник Президента-инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Записаться на прием можно по телефону отдела по работе с обращениями граждан исполнительного комитета.

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