Решение проблем в регионах. Продолжаются и выездные приемы граждан

Эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения изучает на местах Администрация Президента. Продолжаются и выездные приемы граждан.

Так, завтра 29 октября в Светлогорске с гражданами встретится помощник Президента-инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, в Городокский район выедет помощник Президента-инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, в Барановичах и районе на вопросы ответит помощник Президента-инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Записаться на прием можно по телефону отдела по работе с обращениями граждан исполнительного комитета.