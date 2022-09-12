Решения для транспортной логистики в санкционных условиях обсудили сегодня у Президента

Политика ограничений в отношении Беларуси, за которую из кожи вон ратуют беглые, работать, конечно, не помогает. Абсурдные и несправедливые санкции, увы, сегодня наша реальность.

В этих непростых условиях Президент всегда нацеливает правительство на адекватное реагирование, это во-первых. И во-вторых, прикладывать максимум усилий, чтобы нивелировать негативный эффект для людей и экономики.

Александр Лукашенко обозначил ряд задач для транспортной отрасли. Если просто, это оперативный поиск необходимых решений, гибкость и бесперебойная работа на результат. Подробнее Наталья Бреус.

Работа транспортного комплекса в условиях санкций

Всем, кто работает в транспортной сфере, и рассказывать не нужно, что такое испытание на прочность. Прочувствовали на себе, пожалуй, как никто. Сначала пандемия с ее локдаунами, закрытыми границами и замороженной логистикой - настоящий "холодный душ" для отрасли. Не хочется и думать, во чтобы все могло вылиться, если бы и Беларусь поставила жизнь на паузу. Потом несправедливые и абсурдные санкции, из-за которых были закрыты грузоперевозки в ЕС, его небо и доступ к балтийским портам.

Президент ждет "виртуозной логистики" от Минтранса и правительства

Сложившаяся ситуация разорвала многие давно выстроенные логистические цепочки. Разумеется, это приводит к издержкам производителей во всех отраслях, констатировал Президент. "Чтобы прибыльно продать свою продукцию на экспорт или поставить на внутренний рынок комплектующие, требуется поистине виртуозная логистика. И проще, во всяком случае в ближайшем будущем, не станет. Поэтому по-прежнему ежедневная работа Министерства транспорта - договариваться о вагонах, контейнерах, пропускных окнах, конкурентных тарифах. Тем более что задачи по наращиванию физических объемов и диверсификации экспорта отраслевым министрам поставлены. Их выполнение в некотором роде зависит от расторопности Министерства транспорта, Белавиа.





Поиск решений - задача правительства

Разрыв логистических цепочек чувствует экономика. Но в том сейчас и важная антикризисная миссия правительства - искать решения. Гибко и оперативно. Да, это где-то "ручное управление" товарными поставками и перевозками. Но этого требует время. Транспортники с производителями должны работать плотным тандемом, чтобы из-за сложностей логистики в итоге не уступить конкурентам.

Вице-премьер: Задача номер один - наращивать объемы перевозок

Задача номер один - это снова надо наращивать объемы перевозок. Грузовая база у нас в стране есть. "Экономика работает". Потребности у наших партнеров к нашей экономике, к товарам, которые у нас производятся, громадные. Безусловно, если это необходимо будет перевезти, перевезем. Для транспортника важна двусторонняя загрузка. Эта ситуация, связанная с подписанием союзных программ. В рамках их реализации готовятся определенные соглашения, которые в этом году должны быть подписаны. И там главными посылами являются равные условия хозяйства для субъектов. В данном случае транспортная деятельность. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси

Несмотря на трудности, сохранили коллективы в транспортной отрасли

Благо, во время трудностей не стали жертвовать коллективами. Наоборот, сделали все, чтобы их сохранить. На этом принципиально настаивал Президент. Пилотов или проводников ведь на ярмарке вакансий за один день не найдешь. В итоге, как только стало возможно, активно включились в работу. Пассажирские перевозки уже заметно оживились… Что касается неба, то как бы не хотел Запад отрезать нас от так называемой цивилизованной Европы, мы продолжаем летать и сохраняем высокий уровень авиабезопасности.

Стратегическая задача для гражданской авиации

Стратегическая задача - расширить направления авиасообщения, дать людям возможность летать по вопросам бизнеса, на отдых, навещать родных. При этом важно сохранить высокий уровень безопасности полетов, не останавливаться в развитии авиационной отрасли, продолжить обновление авиапарка. Но цена перелетов должна быть конкурентной и не запредельной для наших людей, чего бы нам это ни стоило. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Адекватные меры реагирования

Приемлемые цены для людей и снижение затрат компаний - это важные ориентиры. Кстати, транспорт приносит почти половину валютной выручки от экспорта услуг. Неслучайно отрасль часто называют и кровеносной системой экономики. Любой "тромб" требует адекватной реакции.





Зеркальный ответ на санкции

Мы вовремя, что называется, отзеркалили запрет на перемещение грузовых автомобилей из Евросоюза по нашей территории. Теперь ежедневно на перецепке у нас порядка тысячи транспортных средств. Т.е. сюда приехали - будьте добры оставить свой груз, прицепы, езжайте в обратную сторону, мы повезем дальше ваш груз. Поэтому прошу доложить, как Минтранс решает задачи по наращиванию перевозок железной дорогой в восточном направлении. Но никто вас не ограничивает по всем направлениям. Обеспеченность контейнерами под потребность должна быть стопроцентная. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Работа транспортного комплекса в условиях санкций

Разбор полетов был серьезный. Прошлись действительно по всем направлениям. Укрепление авиаотрасли. Интересы наших автоперевозчиков.

Насколько задействованы возможности российских портов, в том числе и под перевалку удобрений? Объемы перевозки калия растут - на это заточена и Белорусская железная дорога.

Работают соглашения, которые подписаны с Российской Федерацией по использованию портовой инфраструктуры России для того, чтобы к этой перевозке подключались и другие виды транспорта. Процесс, который находится в динамике. Задействованы и наши транспортники в этих цепочках, транспортники Российской Федерации, мировые компании. Поэтому будет только рост перевозок. Санкции создали определенные изменения в географии поставок, но для того и бизнес, чтобы эти изменения решать с пользой свою сторону. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси

Санкции идут в ход не столько ради политического (это ширма), сколько ради экономического давления. Как говорится, в конкурентной борьбе все средства хороши. Это способ отжать рынки и избавиться от крепких игроков.