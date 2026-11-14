Европейский Центробанк покидает лидер. Кристин Лагард 29 октября 2026 года объявила о своей досрочной отставке.

В своих публичных заявлениях она этого не говорит, но ссылается на то, что у нее есть мнение, которое она хотела бы высказывать, однако занимаемая должность сейчас не позволяет ей это делать. Но и это выглядит странно, когда человек, курирующий такую машину государственных систем коллективной Европы, имеет мнение, которое не может реализовать на своей должности.

Не вызывает ли это вопросов у людей, кредитующих Европейский союз, простых обывателей в рамках еврозоны, мнением поделилась заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

"Ее обвинять нельзя, она ведет себя порядочно, работает в рамках устава Европейского центрального банка. Представьте, если бы Нацбанк Беларуси и его представители стали критиковать правительство и принимаемые Президентом решения. Это некорректно, и того же от Лагард требует устав Европейского банка. Ее распирает чувство, что она не может указать на неправильность происходящего. В интервью она сказала, что уход с поста позволит ей говорить и делать оценочные суждения о сегодня политике большинства европейских стран", - объяснила гостья интервью.

Но это одна сторона медали. С другой стороны, Кристин Лагард не желает нести ответственность за неправильные решения, но как руководитель она не может пойти против этого.

Ирина Новикова

Смена главы ЕЦБ не изменит систему. Придет новый человек, который тоже не будет иметь возможность исправить ситуацию. Лагард - грамотный менеджер, способный решить вопросы, который останется без полномочий. Да, она сможет говорить, как было надо, как правильно. К слову, этим грешат практически все европейские политики - как только лишаются полномочий, сразу переобуваются и критикуют миграционную и экономическую политику, а милитаризацию разносят в пух и прах.

"Мы забываем одну интересную вещь. Если в уставе заложены запретные темы, а Лагард не может об этом говорить, значит, это кому-то выгодно. Ясно, что эта женщина зашла не с улицы. Она ставленник дипстейта, скорее всего, точно такая же, как и мадам, возглавляющая Европейский союз. Почему это происходит именно сейчас, практически за семь месяцев до окончания ее срока? Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон ожидают, что на выборах могут победить правые силы, в частности Марин Ле Пен. Они боятся, что поставят своего человека. Он не будет из дипстейта и сможет проводить другую политику", - считает завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ.

Приход к власти представителей не из дипстейта - вопрос дискуссионный. За правыми стоит то же самое теневое правительство, просто раздающее финансирование разными руками. Глубинное государство меняет свое отношение к Европе и европейской политике, в какой-то степени это просматривается по отношению к Российской Федерации и госдолгам. Все понимают необходимость встряхнуть и переформатировать систему, но при этом нужно найти ответственных. В том числе, возможно, часть ответственности за провалы хотели бы возложить на Лагард, но она предпочла сохранить свой имидж и уйти с должности руководителя.

Главное фото: interfax.ru