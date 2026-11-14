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Решила сохранить имидж: почему глава ЕЦБ Лагард уходит с должности главы организации

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здание Европейского центрального банка

Европейский Центробанк покидает лидер. Кристин Лагард 29 октября 2026 года объявила о своей досрочной отставке.

В своих публичных заявлениях она этого не говорит, но ссылается на то, что у нее есть мнение, которое она хотела бы высказывать, однако занимаемая должность сейчас не позволяет ей это делать. Но и это выглядит странно, когда человек, курирующий такую машину государственных систем коллективной Европы, имеет мнение, которое не может реализовать на своей должности.

Не вызывает ли это вопросов у людей, кредитующих Европейский союз, простых обывателей в рамках еврозоны, мнением поделилась заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

"Ее обвинять нельзя, она ведет себя порядочно, работает в рамках устава Европейского центрального банка. Представьте, если бы Нацбанк Беларуси и его представители стали критиковать правительство и принимаемые Президентом решения. Это некорректно, и того же от Лагард требует устав Европейского банка. Ее распирает чувство, что она не может указать на неправильность происходящего. В интервью она сказала, что уход с поста позволит ей говорить и делать оценочные суждения о сегодня политике большинства европейских стран", - объяснила гостья интервью.

Но это одна сторона медали. С другой стороны, Кристин Лагард не желает нести ответственность за неправильные решения, но как руководитель она не может пойти против этого.

заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова
Ирина Новикова

Смена главы ЕЦБ не изменит систему. Придет новый человек, который тоже не будет иметь возможность исправить ситуацию. Лагард - грамотный менеджер, способный решить вопросы, который останется без полномочий. Да, она сможет говорить, как было надо, как правильно. К слову, этим грешат практически все европейские политики - как только лишаются полномочий, сразу переобуваются и критикуют миграционную и экономическую политику, а милитаризацию разносят в пух и прах.

"Мы забываем одну интересную вещь. Если в уставе заложены запретные темы, а Лагард не может об этом говорить, значит, это кому-то выгодно. Ясно, что эта женщина зашла не с улицы. Она ставленник дипстейта, скорее всего, точно такая же, как и мадам, возглавляющая Европейский союз. Почему это происходит именно сейчас, практически за семь месяцев до окончания ее срока? Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон ожидают, что на выборах могут победить правые силы, в частности Марин Ле Пен. Они боятся, что поставят своего человека. Он не будет из дипстейта и сможет проводить другую политику", - считает завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ.

Приход к власти представителей не из дипстейта - вопрос дискуссионный. За правыми стоит то же самое теневое правительство, просто раздающее финансирование разными руками. Глубинное государство меняет свое отношение к Европе и европейской политике, в какой-то степени это просматривается по отношению к Российской Федерации и госдолгам. Все понимают необходимость встряхнуть и переформатировать систему, но при этом нужно найти ответственных. В том числе, возможно, часть ответственности за провалы хотели бы возложить на Лагард, но она предпочла сохранить свой имидж и уйти с должности руководителя.

Главное фото: interfax.ru

Разделы:

ОбществоВ миреМнение

Теги:

Ирина НовиковаАктуальное интервьюЕЦБ

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