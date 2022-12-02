3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Решили купить елку к Новому году в интернете? Мошенники тут как тут
В социальных сетях мошенники начали обманывать покупателей елок. Об этом пишет БелТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.
"Новогоднюю ель решила приобрести в социальной сети жительница Солигорска и стала очередной жертвой мошеннического интернет-магазина, - рассказали в УВД. - Вместо получения двухметровой искусственной ели к Новому году женщина лишилась переведенных мошенникам Br92".
В милиции предостерегают: соцсети - опасное место для покупок, в настоящее время они буквально изобилуют мошенниками, выдающими себя за интернет-магазины. Злоумышленники часто привлекают акциями и хорошими ценами на сезонные товары. Переведя предоплату мошенникам, клиент в лучшем случае просто останется без товара. Завладев персональными данными, злоумышленники могут даже взять на жертву онлайн-кредит и похитить средства.
Общение с продавцом через личные сообщения, "предоплаты", товары "только под заказ" и переводы с карты на карту - признаки того, что в итоге сделка может оказаться недействительной.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов