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Решили купить елку к Новому году в интернете? Мошенники тут как тут

Решили купить елку к Новому году в интернете? Мошенники тут как тут

В социальных сетях мошенники начали обманывать покупателей елок. Об этом пишет БелТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

"Новогоднюю ель решила приобрести в социальной сети жительница Солигорска и стала очередной жертвой мошеннического интернет-магазина, - рассказали в УВД. - Вместо получения двухметровой искусственной ели к Новому году женщина лишилась переведенных мошенникам Br92".

В милиции предостерегают: соцсети - опасное место для покупок, в настоящее время они буквально изобилуют мошенниками, выдающими себя за интернет-магазины. Злоумышленники часто привлекают акциями и хорошими ценами на сезонные товары. Переведя предоплату мошенникам, клиент в лучшем случае просто останется без товара. Завладев персональными данными, злоумышленники могут даже взять на жертву онлайн-кредит и похитить средства.

Общение с продавцом через личные сообщения, "предоплаты", товары "только под заказ" и переводы с карты на карту - признаки того, что в итоге сделка может оказаться недействительной.

Фото:pixabay.com

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