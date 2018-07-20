Решить актуальные вопросы можно во время прямых телефонных линий

Решить актуальные вопросы при помощи телефонного звонка во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 21 июля, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.