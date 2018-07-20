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Решить актуальные вопросы можно во время прямых телефонных линий
Решить актуальные вопросы при помощи телефонного звонка во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 21 июля, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.
В столице с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.
В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Николай Рагащук. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.
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