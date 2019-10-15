Решить актуальные вопросы с представителями власти

Услышать ответы и найти способы решения волнующих тем можно и во время телефонных линий. Очередная связь в эту субботу, 19 октября.



В столице на вопросы минчан с 9:00 до 12:00 будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.