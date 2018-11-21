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Решить проблемные вопросы белорусам помогает практика выездных приемов Администрацией Президента

Так, в Кличеве с жителями сегодня встретился главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. Десяток обращений поступило и во
время телефонной прямой линии. В основном вопросы касались жилищно-коммунальной сферы. Жители отдаленной от центра улицы Заречной обратились с коллективной жалобой - нередко в квартирах из кранов течет мутная вода, а на улице нет ни единого фонаря. Недовольны жители и качеством торгового обслуживания. Властям поручено решить проблемы улицы в течение месяца.
На личную встречу к помощнику Президента Беларуси - инспектору по Витебской области Виталию Вовку записались жители Глубокского района, а также Докшиц и Полоцка. Вопросы и просьбы разнообразные. Некоторые из них касались земельных споров.
Также Виталий Вовк ознакомился с инфраструктурой нового микрорайона в Глубоком. Здесь современный детский сад, большой торговый центр, рядом и больница. Для комфортной жизни, по словам местных жителей, не хватает школы. Сейчас дети вынуждены ездить на другой конец города. Также Виталий Вовк побывал на предприятиях региона.

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