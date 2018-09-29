3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Решить проблемные вопросы можно будет, обратившись на прямые телефонные линии
Cегодня на связи министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, министр ЖКХ Александр Терехов, а также министр информации Александр Карлюкевич и глава Министерства финансов Максим Ермолович.
На вопросы граждан ответят также заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, председатели советов депутатов. В столичной мэрии на вопросы ответит заместитель председателя Александр Крепак, а в Миноблисполкоме - заместитель председателя Сергей Невмержицкий. Напомним, обратиться на прямые линии можно до полудня.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов