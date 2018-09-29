Решить проблемные вопросы можно будет, обратившись на прямые телефонные линии

Cегодня на связи министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, министр ЖКХ Александр Терехов, а также министр информации Александр Карлюкевич и глава Министерства финансов Максим Ермолович.

На вопросы граждан ответят также заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, председатели советов депутатов. В столичной мэрии на вопросы ответит заместитель председателя Александр Крепак, а в Миноблисполкоме - заместитель председателя Сергей Невмержицкий. Напомним, обратиться на прямые линии можно до полудня.