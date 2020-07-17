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Николай Снопков провел прием граждан в Буда-Кошелево
От глобальных вопросов продовольственной безопасности к бытовым, что волнуют людей. Строительство дома и санации предприятия были в центре внимания во время приема граждан, который провел сегодня в Буда-Кошелево первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Со своей проблемой, которую не могут решить почти 5 лет, обратились жители Гомеля. Они внесли деньги на строительство дома с подземной парковкой в центре города. Но организация не выполнила свое обещание. Суд постановил выплатить гражданам компенсацию в размере почти одного миллиона 130 тысяч рублей, но такое решение не устроило.
Жители обратились с просьбой выделить им участок земли, на котором можно построить дом за свой счет.Николай Снопков согласился и поручил проверить действия ответственных лиц, создавших такую ситуацию. Положительно будет решен и вопрос представителей совместного предприятия "АМИПАК". Оно оказалось в сложной финансовой ситуации - проходит процедуру реорганизации. И хотя предприятие работает с прибылью, у него нет времени на выплату всех долгов. Поэтому банки-кредиторы предлагают продать компанию. Для Буда-Кошелево - это одно из градообразующих предприятий, на котором работают около 230 человек.
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