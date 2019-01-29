Решить спорные вопросы можно во время телефонных линий

Пройдут они в эту субботу, 2 февраля. В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает губернатор Анатолий Исаченко. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.