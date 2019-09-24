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Решить спорные вопросы с представителями власти напрямую

Услышать точные ответы или найти их вместе предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в субботу, двадцать восьмого сентября.

На вопросы минчан с девяти до двенадцати часов будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак. Номер телефона сейчас на экране.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает губернатор области Анатолий Исаченко. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.

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