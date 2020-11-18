Решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые проблемы - во время прямых телефонных линий

Решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно и во время прямых телефонных линий - пройдут они и в эту субботу. В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. На вопросы жителей Центрального региона - первый заместитель губернатора Сергей Левкович. Прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.