Республиканская акция "Беларусь адзіная" объединяет молодежь в новом формате

В преддверии Дня народного единства республиканская акция "Беларусь адзіная" продолжает турне по стране. 4 сентября проект принимает Червень. Никаких скучных лекций - только живой диалог на равных.

Новые краски, новые смыслы и новые голоса находит акция шестой год подряд. В нынешнем сезоне проект полностью обновил формат, сделав ставку на молодое поколение. В ближайшие две недели активные представители молодежи выезжают в регионы, чтобы говорить со сверстниками на одном языке. Просто, честно и интерактивно.

На встрече в Червенском строительном колледже с учащимися разговор шел о том, как далеко шагнула страна за годы независимости и почему единство - это главный ресурс для будущего.

Говорили и о сохранении исторической правды. Сегодня она выступает надежным барьером против любых геополитических вызовов, ведь в условиях, когда коллективный Запад только то и делает, что применяет технологии раздора, Беларусь должна сохранить устоявшееся единство.

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин: "История Беларуси - это достаточно большой, объемный пласт материалов со своими подводными камнями. И стоит отдать должное, что здесь в подготовке важно было сделать правильные акценты, расставить эти правильные акценты для того, чтобы аудитории понятно, доступно, без лишних фейковых фактов донести настоящую историю Беларуси, не переписанную политическими силами наших соседей, а реальную историю Беларуси, которую мы как нация помним, знаем, которую рассказывали нам наши бабушки и дедушки, ту историю, которую нам на сегодняшний день рассказывали наши учителя, наши коллеги, и ту историю, которую мы принесли сегодня ребятам".

Евгения Спруть, зампредседателя Молодежного совета ФПБ: "Когда ты приходишь в зал, ребята абсолютно открыты. Когда ты приходишь в новый коллектив, вне зависимости от того, сколько ты выступал перед людьми и кто бы это ни был, ты все равно испытываешь нотку волнения. Но сегодня нам удалось с ребятами сразу найти общий язык. Мы сразу увидели эти яркие, прекрасные, горящие глаза, которые не только воспринимали информацию, но и прекрасно сразу давали обратную связь. Мы сегодня первый раз выступали именно с этой программой перед ребятами, и несмотря на то что было некоторое волнение, все прошло прекрасно. Они открыты, они общительны, и вот та искра, которую нам сегодня удалось в них дополнительно зажечь, это искра патриотизма. Мне кажется, это очень круто и важно".

"Это был очень интересный опыт, потому что раньше я такого не видел. Сейчас я понял, что есть много единомышленников. Пусть мы и разные: у каждого разный характер, разные цели, но по сути у нас есть одинаковые амбиции, мысли и стремления", - поделился учащийся Червенского строительного колледжа Артем Булатов.

За годы "Беларусь адзіная" стала той самой ниточкой, которая связывает прошлое и будущее, столицу и регионы, разных людей единой страны. Акция охватит 25 городов во всех областях. А 17 сентября, в День народного единства, проект завершится масштабным форумом в Минске.