Республиканская благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Минске
15 декабря в Минске стартовала республиканская благотворительная акция "Елка желаний". Принять участие в республиканской благотворительной акции может каждый: специальные елочки с желаниями на открытках находятся в торговых центрах и магазинах столицы.
Можно передать определенный подарок либо перечислить средства на благотворительный счет.
Щедрый марафон добра и волшебства - для юных жителей столицы. Республиканская благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Минске. Поздравления и подарки получат дети, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Свои желания они написали на открытках, которыми украсили елки на главных локациях Минска.
Первые подарки уже нашли своих адресатов. Побывать в роли волшебника и сделать подарок для детей может каждый. "Елки желаний" будут украшены до середины января.