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Республиканская акция "Аднавiм лясы разам!" стартует 23 марта

Республиканская акция "Аднавiм лясы разам!" стартует 23 марта

Республиканская добровольная акция "Аднавiм лясы разам!" пройдет с 23 марта по 20 апреля, пишет БЕЛТА,

В этом году у всех желающих будет еще больше времени, чтобы присоединиться к акции и посадить свое дерево. Ведь в этом году она пройдет с 23 марта по 20 апреля и будет посвящена Году качества. Приглашаем ведомства, организации и волонтеров подключиться к нашей доброй инициативе по восстановлению лесов.

Принять участие в акции "Аднавiм лясы разам!" может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, где вас обеспечат посадочным материалом и укажут участок для посадки лесных культур.

Фото:pixabay.com

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