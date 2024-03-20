Республиканская акция "Аднавiм лясы разам!" стартует 23 марта

Республиканская добровольная акция "Аднавiм лясы разам!" пройдет с 23 марта по 20 апреля, пишет БЕЛТА,



В этом году у всех желающих будет еще больше времени, чтобы присоединиться к акции и посадить свое дерево. Ведь в этом году она пройдет с 23 марта по 20 апреля и будет посвящена Году качества. Приглашаем ведомства, организации и волонтеров подключиться к нашей доброй инициативе по восстановлению лесов.



Принять участие в акции "Аднавiм лясы разам!" может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, где вас обеспечат посадочным материалом и укажут участок для посадки лесных культур.



Фото:pixabay.com