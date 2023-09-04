Республиканская акция "Беларусь адзіная" стартует в Молодечно

Консолидация патриотических сил, пропаганда ключевых достижений суверенной Беларуси, открытый разговор по самым актуальным вопросам информационной повестки. Такие цели ставит перед собой республиканская акция "Беларусь адзіная". Она стартует 4 сентября в городе Молодечно и охватит все регионы нашей страны. Организатор форума - "Белорусское общество "Знание". В канун Дня народного единства пройдет ряд встреч, где спикерами станут лидеры ведущих общественных объединений страны. Акция проходит в третий раз и будет связана с предстоящей в Беларуси избирательной кампанией.