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Республиканская акция "Чистый лес" прошла по всей стране

Почти 4 тысячи кубометров мусора, более 2 тысяч задействованных участков и около миллиона высаженных деревьев. Таковы итоги республиканской акции "Чистый лес". К масштабной уборке подключились десятки тысяч добровольцев по всей стране. Экологическая кампания приурочена к Году малой родины. Помимо благоустройства в лесах и вдоль дорожных территорий, волонтеры высадили свыше тысячи гектаров леса. Особое внимание уделили местам массового отдыха, а также памятным объектам. Отметим, впервые акцию "Чистый лес" провели 10 лет назад.

К слову, только с начала этого года белорусские лесхозы обустроили более 230 мест отдыха, убрали почти 7 тысяч кубометров бытового мусора и расчистили 125 километров лесохозяйственных дорог.

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