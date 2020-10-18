Республиканская акция "Чистый лес" прошла по всей стране

Почти 4 тысячи кубометров мусора, более 2 тысяч задействованных участков и около миллиона высаженных деревьев. Таковы итоги республиканской акции "Чистый лес". К масштабной уборке подключились десятки тысяч добровольцев по всей стране. Экологическая кампания приурочена к Году малой родины. Помимо благоустройства в лесах и вдоль дорожных территорий, волонтеры высадили свыше тысячи гектаров леса. Особое внимание уделили местам массового отдыха, а также памятным объектам. Отметим, впервые акцию "Чистый лес" провели 10 лет назад.

