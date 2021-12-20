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Республиканская акция "Культурная столица Беларуси" финишировала в Борисове - эстафету подхватывает Орша

Финал республиканской акции "Культурная столица Беларуси". В течение года в Борисове прошло почти 180 ярких культурных мероприятий, а это концертные программы, театральные постановки, выставки, фестивали, конкурсы, пленэры.

Культурную эстафету следующего, 2022-го, подхватывает Орша.

Во время официальной церемонии закрытия в Борисовском дворце культуры состоялся праздничный концерт, в котором принимали участие белорусские артисты эстрады, актеры театра и кино, народные коллективы и вокальные ансамбли.

В фойе Дворца культуры кроме музыкальных номеров мастера Борисовского района представили произведения народных художественных ремесел, созданные по уникальным технологиям.

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