Республиканская акция "Культурная столица Беларуси" финишировала в Борисове - эстафету подхватывает Орша

Финал республиканской акции "Культурная столица Беларуси". В течение года в Борисове прошло почти 180 ярких культурных мероприятий, а это концертные программы, театральные постановки, выставки, фестивали, конкурсы, пленэры.



Культурную эстафету следующего, 2022-го, подхватывает Орша.