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Республиканская акция "Культурная столица Беларуси" финишировала в Борисове - эстафету подхватывает Орша
Факт
Финал республиканской акции "Культурная столица Беларуси". В течение года в Борисове прошло почти 180 ярких культурных мероприятий, а это концертные программы, театральные постановки, выставки, фестивали, конкурсы, пленэры.
Культурную эстафету следующего, 2022-го, подхватывает Орша.
Во время официальной церемонии закрытия в Борисовском дворце культуры состоялся праздничный концерт, в котором принимали участие белорусские артисты эстрады, актеры театра и кино, народные коллективы и вокальные ансамбли.
В фойе Дворца культуры кроме музыкальных номеров мастера Борисовского района представили произведения народных художественных ремесел, созданные по уникальным технологиям.
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