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Республиканская акция "Наши дети" объединяет неравнодушных людей из всех уголков Беларуси - рассказываем о тех, кто в этот раз вновь поверил в чудо
Период рождественских и новогодних праздников - время чудес, приятных сюрпризов и волшебства. Благотворительная акция "Наши дети" продолжает объединять белорусов. Республиканский марафон добрых дел стартовал более 20 лет назад по инициативе Президента Александра Лукашенко и стал зимней традицией в нашей стране. О вере в чудо, искренности и внимании материал Катерины Стрехи.
Когда вокруг весело, звучит музыка и все собираются вместе, сложно удержаться от танцев даже взрослым. Дед Мороз и в пасмурный день заставит всех улыбнуться и еще раз вспомнить о своих желаниях.
"Чтобы у мамы все было хорошо! И у всех все было хорошо!" - звучали пожелания из детских уст.
Новогодняя сказка в РНПЦ травматологии и ортопедии
О вере в человечность и победу добра над злом не понаслышке знают в РНПЦ травматологии и ортопедии. Здесь маленьких пациентов из всех регионов Беларуси в прямом смысле ставят на ноги.
Нет лучше сказки, чем быть здоровым. Особенно для детей, которые с раннего возраста живут с ограниченными возможностями. Мы здесь видели реальные чудеса и волшебство, которое сотворили не какие-то сказочные персонажи, а руки и души наших врачей.
И пусть больница не совсем подходящее место для новогодних торжеств, взрослые постарались и эти стены наполнить праздником. Для ребят привезли сладкие угощения. Как тут не выучить новый стих или даже песню!
Новогодние чудеса для воспитанников Молодечненской специальной школы-интерната
Готовился встречать гостей и маленький Миша, воспитанник Молодечненской специальной школы-интерната, в которой обучаются дети с нарушениями зрения. Костюм елки мастерили всей семьей. И желание мальчик уже загадать успел.
"Очень люблю Новый год и лего, я мечтаю стать лучшим сборщиком лего", - поделился Миша.
Для гостей ребята подготовили праздничную программу "В поисках Деда Мороза". Главные герои представления - сказочный Волшебник, Снегурочка, Красная Шапочка, Кощей Бессмертный, Серый Волк и другие известные персонажи советских сказок.
В нашей стране уделяется огромное внимание подрастающему поколению - детям. В этой школе проводится большая работа по поддержанию здоровья детей с нарушениями зрения совместно с нашими высшими учебными заведениями. Это говорит о том, что много делается для социальной адаптации детей к современной жизни. Нельзя обойти вниманием и стороной ни одного ребенка.
От Администрации Президента каждый ребенок получил подарок, а в учреждении образования скоро появится уличный игровой комплекс.
Праздничное настроение в Детском городке Ленинского района Минска
А для воспитанников Детского городка Ленинского района столицы новогоднее настроение создавали представители Министерства образования. В подарок учреждению предоставили денежный сертификат на покупку необходимого оборудования. Детям, оставшимся без попечения родителей, раздали сладкие новогодние подарки и окружили вниманием, которого им порой не хватает.
Ребята, которые здесь находятся, как никто другой нуждаются в нашей любви, доброте, заботе. Мы видели, с какими улыбками и неподдельным счастьем эти дети получали подарок. Задача взрослых - сделать так, чтобы у ребенка былосчастливоедетствои он обязательно обрел семью.
Новый год в Бегомльской школе-интернате
Добрых друзей встречали и воспитанники Бегомльской школы-интерната. С подарками к детям приехали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, районные власти, шефы и попали на премьеру новогоднего спектакля по мотивам сказки "Морозко".
Проект "Наши дети" в Осиповичской школе-интернате
Праздник пришел и к воспитанникам школы-интерната из Осиповичей. Вместе с бойцами охраны дети искали волшебные часы Деда Мороза, спасали праздник от злой Снежной Королевы, преодолевая различные преграды. Любой желающий мог с ветерком прокатиться на квадроцикле, посидеть в служебном автомобиле и расспросить все о профессии бойцов департамента охраны. Праздник запомнился и ярким азотным крио-шоу.
Новогоднее волшебство для воспитанников Белыничской школы-интерната
Белыничская школа-интернат также стала одной из точек маршрута волшебного марафона добрых дел. Детские социально-педагогические учреждения не только в праздничные дни находятся под пристальным вниманием органов пограничной службы.
Взрослые продолжают дарить веру в чудо и уже планируют новые благотворительные маршруты. В этом году пограничники поздравят детей из более чем 40 социально-педагогических учреждений страны. А республиканский проект "Наши дети" охватит около миллиона ребят. Время чудес продлится до 15 января.
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