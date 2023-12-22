Республиканская акция "Наши дети" объединяет неравнодушных людей из всех уголков Беларуси - рассказываем о тех, кто в этот раз вновь поверил в чудо

Период рождественских и новогодних праздников - время чудес, приятных сюрпризов и волшебства. Благотворительная акция "Наши дети" продолжает объединять белорусов. Республиканский марафон добрых дел стартовал более 20 лет назад по инициативе Президента Александра Лукашенко и стал зимней традицией в нашей стране. О вере в чудо, искренности и внимании материал Катерины Стрехи.

Когда вокруг весело, звучит музыка и все собираются вместе, сложно удержаться от танцев даже взрослым. Дед Мороз и в пасмурный день заставит всех улыбнуться и еще раз вспомнить о своих желаниях.

"Чтобы у мамы все было хорошо! И у всех все было хорошо!" - звучали пожелания из детских уст.

Новогодняя сказка в РНПЦ травматологии и ортопедии

О вере в человечность и победу добра над злом не понаслышке знают в РНПЦ травматологии и ортопедии. Здесь маленьких пациентов из всех регионов Беларуси в прямом смысле ставят на ноги.

Нет лучше сказки, чем быть здоровым. Особенно для детей, которые с раннего возраста живут с ограниченными возможностями. Мы здесь видели реальные чудеса и волшебство, которое сотворили не какие-то сказочные персонажи, а руки и души наших врачей. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

И пусть больница не совсем подходящее место для новогодних торжеств, взрослые постарались и эти стены наполнить праздником. Для ребят привезли сладкие угощения. Как тут не выучить новый стих или даже песню!

Новогодние чудеса для воспитанников Молодечненской специальной школы-интерната

Готовился встречать гостей и маленький Миша, воспитанник Молодечненской специальной школы-интерната, в которой обучаются дети с нарушениями зрения. Костюм елки мастерили всей семьей. И желание мальчик уже загадать успел.

"Очень люблю Новый год и лего, я мечтаю стать лучшим сборщиком лего", - поделился Миша.

Для гостей ребята подготовили праздничную программу "В поисках Деда Мороза". Главные герои представления - сказочный Волшебник, Снегурочка, Красная Шапочка, Кощей Бессмертный, Серый Волк и другие известные персонажи советских сказок.

В нашей стране уделяется огромное внимание подрастающему поколению - детям. В этой школе проводится большая работа по поддержанию здоровья детей с нарушениями зрения совместно с нашими высшими учебными заведениями. Это говорит о том, что много делается для социальной адаптации детей к современной жизни. Нельзя обойти вниманием и стороной ни одного ребенка. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

От Администрации Президента каждый ребенок получил подарок, а в учреждении образования скоро появится уличный игровой комплекс.

Праздничное настроение в Детском городке Ленинского района Минска

А для воспитанников Детского городка Ленинского района столицы новогоднее настроение создавали представители Министерства образования. В подарок учреждению предоставили денежный сертификат на покупку необходимого оборудования. Детям, оставшимся без попечения родителей, раздали сладкие новогодние подарки и окружили вниманием, которого им порой не хватает.

Ребята, которые здесь находятся, как никто другой нуждаются в нашей любви, доброте, заботе. Мы видели, с какими улыбками и неподдельным счастьем эти дети получали подарок. Задача взрослых - сделать так, чтобы у ребенка былосчастливоедетствои он обязательно обрел семью. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Новый год в Бегомльской школе-интернате

Добрых друзей встречали и воспитанники Бегомльской школы-интерната. С подарками к детям приехали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, районные власти, шефы и попали на премьеру новогоднего спектакля по мотивам сказки "Морозко".

Проект "Наши дети" в Осиповичской школе-интернате

Праздник пришел и к воспитанникам школы-интерната из Осиповичей. Вместе с бойцами охраны дети искали волшебные часы Деда Мороза, спасали праздник от злой Снежной Королевы, преодолевая различные преграды. Любой желающий мог с ветерком прокатиться на квадроцикле, посидеть в служебном автомобиле и расспросить все о профессии бойцов департамента охраны. Праздник запомнился и ярким азотным крио-шоу.

Новогоднее волшебство для воспитанников Белыничской школы-интерната

Белыничская школа-интернат также стала одной из точек маршрута волшебного марафона добрых дел. Детские социально-педагогические учреждения не только в праздничные дни находятся под пристальным вниманием органов пограничной службы.