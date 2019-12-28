По-настоящему добрые и долгожданные праздники. Республиканская акция "Наши дети" охватывает все больше участников по всей стране. В гости к детям с особенностями с подарками наведываются руководители государственных органов, министерств, участие в акции принимают представители бизнеса, волонтеры, общественные организации, спортсмены. Взрослые объединяются, чтобы под Новый год все смогли поверить в чудеса.



Надежда Сербиненко увидела настоящую радость детей и самые искренние инициативы взрослых (видео).

