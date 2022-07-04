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Республиканская акция "Споем гимн вместе" стала кульминацией праздничных торжеств в Гродно

Кульминацией праздничных торжеств в Гродно стала республиканская акция "Споем гимн вместе". Сотни горожан собрались на центральной площади, чтобы в унисон спеть известные каждому строки "Мы белорусы - мирные люди". Этот проект стал хорошей традицией, которая объединяет всех жителей страны. А ровно в 23:00 небо над Гродно озарилось фейерверком. В этом году его можно было наблюдать с любой точки города.

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