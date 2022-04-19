Республиканская акция "Восстановление святынь Беларуси" проходит в стране

Почти 70 храмов Гродненской области будут приведены в порядок в рамках благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси". Волонтеры молодежных отрядов уже работают на объектах практически во всех районах. К примеру, в областном центре началось благоустройство территории храма в микрорайоне Зарица. Его строительство началось еще в 2008 году, сейчас завершающий этап - отделочные работы. Ребята занимаются покраской, убирают строительный мусор, приводят в порядок двор церкви.



Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Через свое участие в работе ребята приобщаются к духовно-нравственным ценностям. По завершении своей работы ребята общаются со священниками, обсуждают насущные вопросы. И вот таким образом мы воспитываем наше молодое поколение.

Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" проводится уже 9 лет.