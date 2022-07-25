Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине отмечает 50-летие

Сергей Малышко, главврач Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации: Пациенты получают лечение в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Каждого пациента, который приезжает к нам в клинику, в первую очередь осматривает бригада, которая в зависимости от его диагноза разрабатывает индивидуальную программу реабилитации, которую здесь выполняют. Средний курс лечения у нас в клинике составляет порядка четырех недель.