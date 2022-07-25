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Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине отмечает 50-летие
Первого пациента здесь приняли 50 лет назад. Полувековой юбилей готовится отпраздновать Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине. Сегодня на оздоровлении здесь находятся свыше 400 человек. В медицинское учреждение принимают по трем основным профилям: неврологический (пациенты с нарушением мозгового кровообращения и после серьезных операций), ортопедо-травматологический и кардиологический. Для тех, кто проходит лечение, предусмотрены занятия с психологом, логопедом, ЛФК, физиопроцедуры, массажи, упражнения на специальных тренажерах.
Сергей Малышко, главврач Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации: Пациенты получают лечение в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Каждого пациента, который приезжает к нам в клинику, в первую очередь осматривает бригада, которая в зависимости от его диагноза разрабатывает индивидуальную программу реабилитации, которую здесь выполняют. Средний курс лечения у нас в клинике составляет порядка четырех недель.
Ежегодно в больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине проходят оздоровление около 9 тысяч человек.
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