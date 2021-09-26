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Республиканская конференция с международным участием "Онкоофтальмология update" в Минске

Не только достичь косметического эффекта, но и сохранить глаз со всеми его функциями. За последние 20 лет в отечественной онкоофтальмологии произошли революционные изменения! Это заявил замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Красный. В центре в рамках Европейской недели ранней диагностики опухолей головы и шеи прошла международная конференция. С учетом эпидобстановки она была в смешанном формате. Коллеги из России и Великобритании присоединились по "Скайпу".



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Снижение остроты зрения, мелькание мушек перед глазами - чаще всего именно с такими жалобами поступают пациенты к онкоофтольмологам. В РНПЦ на базе отделения опухолей головы и шеи лечат как злокачественные, так и доброкачественные образования. Несмотря на пандемию, в центре продолжают консультировать и оперировать тяжелых пациентов.

В операционных прошли запланированные лекции и мастер-классы. Конференция продолжалась на протяжении двух дней.

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