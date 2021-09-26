Республиканская конференция с международным участием "Онкоофтальмология update" в Минске

Не только достичь косметического эффекта, но и сохранить глаз со всеми его функциями. За последние 20 лет в отечественной онкоофтальмологии произошли революционные изменения! Это заявил замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Красный. В центре в рамках Европейской недели ранней диагностики опухолей головы и шеи прошла международная конференция. С учетом эпидобстановки она была в смешанном формате. Коллеги из России и Великобритании присоединились по "Скайпу".