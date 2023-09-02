Республиканская спартакиада работников физической культуры, спорта и туризма стартовала в Заславле

Активно выходные и с большим ажиотажем проводят участники Республиканской спартакиады работников физической культуры, спорта и туризма, чем еще раз подчеркивают тезис о том, что в Беларуси все большим интересом пользуется массовый и любительский спорт, а высококлассная спортивная инфраструктура Беларуси позволяет принимать у себя не только спортсменов-профессионалов. После торжественной церемонии открытия, которая состоялась утром, началась борьба в разных видах спорта. На протяжении двух дней команды, составленные из числа работников спортивной и туристической отраслей, будут определять сильнейших по 9-ти видам соревновательной и 8-ми видам конкурсной программы. Для детей подготовлен олимпийский квест с призами. Но самое главное - те эмоции, которые в первые сентябрьские выходные получают участники спартакиады. И в этом году количество команд рекордное - 33.