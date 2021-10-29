Республиканская выставка-конкурс детского творчества "АрхНовации-2021" открылась в Минске

Архитектура будущего в красках, глине и скульптурных композициях. В столице подводят итоги республиканского творческого конкурса "АрхНовации-2021". Его участники - жители разных уголков Беларуси в возрасте от 4 до 20 лет. На суд жюри представлено более полутысячи работ, в том числе фотоснимки. В этом году основная тема работ - "Города будущего".