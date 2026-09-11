Республиканский автопробег "Символ единства - 2026" финишировал в Верхнедвинске

Республиканский историко-патриотический автопробег "Символ единства - 2026" достиг финальной точки.

Преодолев 640 км, автоколонна прибыла в Верхнедвинск. Центральным событием финального дня стало открытие информационной таблички на месте захоронения 12 воинов-пограничников 12-й погранзаставы, которая дислоцировалась в Дриссе.

Согласно архивным данным, военнослужащие погибли при переправе через Западную Двину в сентябре 1939 года. Троих из них так и не нашли, а оставшихся девятерых с почестями похоронили в городском сквере.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси": "С 2021 года "Патриоты Беларуси" реализуют проект "Сохраним историю". Мы безумно им гордимся. Изначально было задумано, что мы будем оцифровывать памятные места, посвященные Великой Отечественной войне. Но у страны очень богатая история, и мы на этом не остановились. Каждый день наша команда ведет кропотливую работу по оцифровке мест во всех уголках Беларуси. И сегодня, перед праздником 17 Сентября, мы оцифровываем захоронение, где похоронены пограничники, которые отстаивали нашу свободу и единение".

Владимир Бабичев, председатель Витебской областной организации РОО "Патриоты Беларуси", депутат Палаты представителей Национального собрания: "2020-й год для меня был достаточно сложным, мне приходилось выступать в роли модератора на 7-тысячную аудиторию, объезжать районы Витебской области, на встречах с населением рассказывать о том, что мы могли потерять, и убеждать, что нам нужно сберечь то, что имеем. Поэтому когда появился указ Президента об объявлении государственного праздника - Дня народного единства, я понял лично для себя, что поставлена точка. Мы гордимся 9 Мая, мы гордимся Днем Независимости. И вот такая трилогия наших государственных праздников усиливает наш эмоциональный заряд и свидетельствует о том, что мы все правильно делаем".

В рамках финального дня традиционно состоялась открытая кафедра - дискуссионная площадка, на которой эксперты и участники обсудили историческое значение воссоединения Беларуси.

Автопробег "Символ единства - 2026", посвященный 87-й годовщине воссоединения Западной Беларуси с БССР и Дню народного единства, охватил пять областей и стал одним из самых масштабных патриотических мероприятий года.