Республиканский бал выпускников пройдет 27 июня на Футбольном манеже

У тех, кто уже закончил вузы и держит диплом в руках, 27 июня большой праздник - Республиканский бал выпускников. Площадкой проведения в этом году выбран Футбольный манеж. Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы этот вечер точно остался в памяти.

Вечер по праву станет одним из самых ярких и запоминающихся в жизни тысяч молодых белорусов. Вечером в Минске соберутся лучшие из лучших со всей страны, те, кто только что перелистнул студенческую страницу и готов ступить во взрослую жизнь.

А соберет их вместе республиканский праздник "Наша история" - торжество, которое станет поистине точкой отсчета их нового пути. Концепция этого года - уникальная кинолента, которая разворачивается на наших глазах. Каждый из пяти студенческих годов - с 2021-го по 2026-й - привязан к ключевым событиям государственного масштаба, что формировали ценности нашей молодежи. Накануне вузы со всей Беларуси собирали реальный архив - трогательные фотографии с посвящения, бессонные ночи перед зачетами, субботники и отрядные костры. Этот живой, искренний материал лег в основу авторского фильма, который покажут уже 27 июня на больших экранах.